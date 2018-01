Guarani insiste com Fumagalli A diretoria do Guarani continua atrás de reforços para a disputa do Campeonato Paulista de 2006. Depois de acertar com o meia Bilu, o objetivo é contratar outro meia: Fernando Fumagalli, do Fortaleza. Independente da chegada de novos reforços, o técnico Luiz Carlos Ferreira já avisou que tem a base para a próxima temporada. "Não parece, mas estamos trabalhando há 20 dias", lembra o técnico que comemorou o título no Torneio de Verão de Três Rios (RJ), realizado no final de semana e vencido pelo time campineiro. Sábado venceu o time de juniores do Botafogo por 3 a 1, e domingo passou pelo Volta Redonda, por 1 a 0. "Esta competição foi importante porque é um ritmo diferente de jogo-treino", comentou Ferreira. Enquanto não fecha o elenco, o Brinco de Ouro parece uma passarela, com entra e sai. Na semana passada, foram liberados o volante Marquinhos e o zagueiro Allan, além da desistência do lateral-esquerdo Alan e do atacante Marcelo Carioca. O meia Gustavo, do Paraíba do Sul, eleito destaque no Torneio de Três Rios passará por um período de avaliação. Ele tem 23 anos. Márcio volante do Figueirense pode ser anunciado nos próximos dias.