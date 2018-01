Guarani já está definido com Rodrigão Mesmo na semana de dérbi, o Guarani se concentra apenas no jogo que fará contra o Pelotas, quinta-feira, em Campinas, pela Copa do Brasil. O técnico Giba, para acabar com especulações, já confirmou a escalação do time que terá o criticado centroavante "Rodrigão e mais dez". Como venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, no interior gaúcho, o Guarani pode perder até por um gol neste confronto. O curioso é que foi contra o time gaúcho que Rodrigão marcou seu único gol em seis jogos com a camisa bugrina. Criticado pela torcida, o atacante tem o apoio irrestrito do treinador, que sabe que a fase não é boa mas não insuperável. "Acho que o técnico tem a responsabilidade de orientar e motivar seus jogadores. É o caso do Rodrigão, que foi uma aposta alta da diretoria. Tenho certeza que ele vai melhorar", explicou Giba. Com relação ao dérbi, a comissão técnica tem evitado emitir comentários. Pediu o mesmo para os jogadores, que iniciarão a concentração mais cedo no final de semana: a partir da sexta-feira à noite. O dérbi será disputado no Majestoso, estádio da Ponte, domingo, às 11 horas.