Guarani já está definido para domingo "Está tubo bem, tudo em ordem, só falta vencer jogos". Esta é a forma que o técnico Jair Picerni define o momento vivido pelo Guarani, que domingo recebe o Atlético Sorocaba, lanterna do Campeonato Paulista. O time já está definido para tentar outra vitória no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Um treino coletivo na tarde desta quinta-feira encerrou a inter-temporada realizada pelo elenco do Guarani na estância hidromineral de Serra Negra. Os jogadores voltam ao trabalho na tarde de sexta, já no gramado do Brinco de Ouro. O Guarani, que não perde há 12 jogos em casa, está definido com apenas uma mudança. O lateral-esquerdo Adauto, suspenso com três cartões amarelos, será substituído por Alemão, que embora seja lateral-direito, será improvisado na posição. O Guarani é atualmente o 10º colocado do Campeonato Paulista, com 16 pontos.