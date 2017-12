Guarani já está pronto para pegar Fla O técnico Jair Picerni praticamente já definiu a escalação do Guarani para o jogo contra o Flamengo, sábado, às 18 horas, no Estádio do Maracanã, no Rio. Precisando da vitória para fugir da zona do rebaixamento, o técnico insistiu nos treinamentos de finalização de depois justificou: "Temos que vencer, então precisamos marcar gols". Atrás de sua explicação lógica se esconde a exigência de não perder chances de gols nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O time campineiro é apenas o vice-lanterna, com 39 pontos, e precisa chegar aos 53 pontos para se livrar do rebaixamento para a Série B. Além disso, ainda tem o pior ataque, com 35 gols. "Cada jogador tem que se empenhar um pouco mais e caprichar um pouco mais nos chutes a gol", resumiu o treinador. Picerni comandou um mini-coletivo no final da tarde, quando confirmou o retorno dos três jogadores que cumpriram suspensão automática no empate de 1 a 1 com o Goiás. O lateral-direito Dida entrou no lugar do improvisado Douglas; João Leonardo na vaga do zagu eiro Carlinhos e o volante Careca substituirá Roberto. Desta forma, o time foi alinhado da mesma maneira que venceu o Internacional, por 3 a 1, há duas rodadas, em Porto Alegre. O esquema 4-4-2 será mantido, com dois volantes e dois meias. A provável for mação será esta: Jean; Dida, João Leonardo, Juninho e Patrick; Marcos Paulo, Careca, Luís Fernando e Simão; Sandro Hiroshi e Viola. Jair Picerni pretende fazer outro coletivo nesta quinta-feira à tarde "para acertar algumas coisinhas". Na sexta-feira cedo haverá o rachão e à tarde a viagem para o Rio de Janeiro. O departamento médico liberou o meia Valdeir que, com dores musculares, tinha sido poupado dos primeiros treinos da semana. Outro que votou a treinar, depois de um mês afastado, é o centroavante Valdir Papel, recuperado de uma lesão no tendão de aquiles.