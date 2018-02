Guarani já monta o elenco para 2005 O rebaixamento, com uma rodada de antecedência, para a Série B do Campeonato Brasileiro apressou a diretoria do Guarani a buscar soluções para a próxima temporada. Depois de várias reuniões com a comissão técnica, alguns poucos nomes do atual elenco têm chances de continuar no clube em 2005. Em princípio, seis jogadores do atual elenco estariam nos planos para a próxima temporada. O goleiro Jean é um deles. Destaque do time no Brasileirão, o principal problema é seu salário, o mais alto do clube: R$ 32 mil. Ainda interessam o lateral-esquerdo Patrick, os volantes Marcos Paulo e Careca e o meia Harison. Curiosamente o primeiro jogador a renovar contrato foi o zagueiro Tiago, que foi titular poucos jogos. A diretoria também pretende dar um ultimato ao técnico Jair Picerni para que ele confirme sua renovação de contrato para a próxima temporada , quando o Guarani vai disputar três competições: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B. Picerni sinalizou seu desejo de permanecer, mas exige uma série de mudanças no clube, principalmente no departamento amador. Seu salário seria de R$ 60 mil. Na sua lista de reforços já estariam nomes como do meia Anaílson, emprestado pelo São Caetano ao Náutico, e do centroavante Somália, atualmente no Goiás. Com relação ao último jogo do campeonato, domingo, às 16 horas, contra o rebaixado Grêmio, a preocupação é com a reação dos torcedores, principalmente os grupos da organizadas. Assim, nesta sexta-feira, dirigentes devem conversar com as principais lideranças, como da Fúria Independente e da Guerreiros da Tribo, para ouvir queixas e sugestões.