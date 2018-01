Guarani já pensa em ajustar o elenco Sem esconder a decepção pela eliminação no Campeonato Paulista, o Guarani tenta agora esquecer a competição e pensar na Copa do Brasil. Além disso, a diretoria já começa a traçar planos para a disputa do Campeonato Brasileiro e até alguns ?pequenos reparos? no elenco estão sendo estudados. O empate sem gols diante da Portuguesa Santista, quinta-feira, em Santos, mostrou fragilidade do ataque do Guarani. O centroavante Rodrigão não marcou nenhum gol no Paulistão, tornando-se assim o principal alvo das críticas da torcida. O técnico Giba admite que faltou "um pouco mais de qualidade" para chegar às semifinais. Mas ele elogiou o empenho do elenco e promete analisar com calma a possibilidade de indicar alguns reforços. O gerente de futebol do clube, Neto Ferreira, admitiu que o elenco precisa de mais um zagueiro, outro volante e ainda uma opção para o ataque. Na quinta-feira, um representante do Guarani participou da reunião no Clube dos 13, no Rio de Janeiro, quando soube que o clube terá direito a receber R$ 670 mil mensais do acordo com a televisão por sua participação no Campeonato Brasileiro. A eliminação no Paulistão antecipou a folga para o Carnaval. O próximo adversário do Guarani pela Copa do Brasil será o Vila Nova-GO, mas em data ainda a ser definida.