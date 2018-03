Guarani já pensa em renovar com Viola A diretoria do Guarani promete não medir esforços para manter o veterano atacante Viola, de 35 anos, no elenco para o Campeonato Brasileiro. Ele marcou gols nos últimos três jogos do time e, finalmente, parece estar na sua melhor forma física. O problema é que seu contrato, de apenas três meses de duração, vence no dia 22 de abril. Viola fez o gol da vitória do Guarani sobre o América-MG, quarta-feira, em Campinas, garantindo a vaga do clube de Campinas na terceira fase da Copa do Brasil. Antes, ele tinha marcado no empate do jogo de ida, em Minas, que acabou 1 a 1. E, pelo Campeonato Paulista, o atacante também balançou as redes, cobrando pênalti, na derrota de 4 a 3 para o Santo André, no ABC. "Estou me sentindo bem e confiante" garantiu Viola. O técnico Joel Santana concorda. Para ele, o atacante "hoje pode vestir a camisa de qualquer clube brasileiro, porque está em forma". Na verdade, antes de ir para Campinas, Viola estava seis meses sem jogar, desde que voltou do futebol turco. A diretoria do clube tenta agora chegar a um acordo para mantê-lo no elenco até o final do ano. O problema, é claro, são os números. Por seu contrato trimestral, Viola receberá R$ 135 mil. Fim da agonia - A vitória do Guarani sobre o time mineiro derrubou um jejum de 108 dias sem vitórias em casa. A última tinha ocorrido no dia 7 de dezembro de 2003, quando a equipe derrotou o Paysandu-PA, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Desde 1999, ano da sua estréia na competição, o Guarani não chegava à terceira fase da Copa do Brasil. O seu próximo adversário sairá do confronto entre Santo André e Atlético Mineiro, que voltam a jogar dia 7 de abril. Na quarta-feira, no ABC, o time paulista venceu por 3 a 0.