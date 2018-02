Guarani já pensa na próxima temporada Eliminado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani deve começar a semana já traçando planos para a temporada 2006, na tentativa de superar os erros cometidos em 2005. O time, com apenas três pontos, ainda cumprirá tabela no Grupo B da segunda fase contra a Portuguesa, sábado, no Brinco de Ouro. "No futebol não se pode perder tempo. É preciso definir o que fazer e já", determina o supervisor Eli Carlos, que terá uma reunião com a diretoria nesta segunda-feira. O primeiro assunto é definir a permanência do técnico Luiz Carlos Ferreira, que já teria recebido outros convites de clubes da Série A, como Paysandu e Brasiliense. Mesmo tendo sido o grande responsável pela reação do time na Série B, o técnico não deve ficar por ter um alto salário. Mesmo assim, ninguém pode lhe roubar o mérito de ter pego o time na sexta rodada em último lugar e ter levado à terceira posição no final da fase de classificação. "Nesta segunda fase alguns planos não deram certo, mas vejo o Guarani como um time reabilitado e pronto para começar com o pé direito a próxima temporada", disse Ferreira, na volta da delegação de Recife, onde perdeu para o Náutico, por 1 a 0.