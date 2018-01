Guarani já procura novo treinador O Guarani já está pensando no futuro, apesar da péssima campanha no Campeonato Paulista desse ano. Depois de todos os problemas atuais, os dirigentes já estão procurando um novo treinador para dirigir o time no Campeonato Brasileiro. Dois nomes são os mais cotados no momento: Lori Sandri, do Botafogo de Ribeirão Preto e coincidentemente próximo adversário do Guarani no Paulistão, e Roberval Davino, atual técnico do União Barbarense. Lori Sandri tem a preferência da diretoria bugrina por já ter trabalhado no clube na década de 80, ficou um ano e oito meses no comando do time. E, também, pelo bom desempenho na atual competição estadual pelo Botafogo. "Não fui procurado por ninguém do Guarani. Este é o tipo de história para tumultuar o ambiente já que estamos numa semana decisiva", afirma o treinador, quando questionado sobre a possível procura do Guarani. Davino é a segunda opção da lista e interessa pelo estilo de trabalho e pelos resultados positivos que conquistou nos clubes do interior paulista, principalmente nos acessos das divisões inferiores. Carlos Alberto Silva está desgastado no comando do time e dificilmente permanecerá no clube para o segundo semestre. Ele, que já entregou o cargo após a partida contra a Matonense, recebe cerca de R$ 80 mil e tem uma multa rescisória de R$ 1 milhão. Em 1999, após deixar o Guarani para ir para o Santos, Carlos Alberto Silva disse que jamais voltaria ao clube. "Estou encerrando meu ciclo aqui. Sou grato a tudo o que aconteceu, mas não volto mais", disse à época. Esta atitude não foi bem vista pela diretoria e muito menos pela torcida, que não entende até hoje. Nesta semana, diante de todos os problemas, Carlos Alberto Silva declarou que ficará no clube até o final da competição, deixando no ar a possibilidade de deixar o time. Com apenas 14 pontos ganhos, o Guarani está na décima quarta colocação e seriamente ameaçado pelo rebaixamento.