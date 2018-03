Guarani já sonha com 3ª vitória seguida Depois de conseguir duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro pela primeira vez, o Guarani quer agora chegar ainda mais longe e busca o terceiro sucesso no próximo domingo, quando vai a Belém enfrentar o Paysandu. Para este jogo o técnico Barbieri que, apesar da boa campanha realizada, ainda está sendo tratado pela diretoria como interino, deverá repetir a mesma escalação que goleou o Figueirense por 3 a 0 no último final de semana. "Sempre falei que o nosso time era bom. Pode ter igual, mas não melhor do que o nosso", repete Barbieri. Na verdade, as duas vitórias podem dar a tranqüilidade necessária para que o time deslanche, ganhe personalidade e possa somar mais pontos. No momento, o Guarani tem 31 pontos em décimo lugar. Como só joga no próximo final de semana, a comissão técnica optou por dar folga ao elenco na segunda-feira. Mas o time treina em dois períodos nesta terça.