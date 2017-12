Guarani já sonha com a Libertadores O Guarani voltou a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores da América em 2004. Este é o objetivo da comissão técnica e da diretoria, que reforçaram a tese após a apertada vitória sobre o Criciúma, por 1 a 0, domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas. Além da vitória, outro fato animou ainda mais a todos no clube: o aumento de quatro para cinco vagas brasileiras na competição. No momento, o time campineiro soma 40 pontos e defende a décima posição na tabela de classificação. ?Hoje nós estamos a apenas sete pontos do quinto colocado, que é o Internacional. É um dado que prova ser possível sonhar com a Libertadores" diz o técnico Barbieri, que faz desta meta a razão primordial para motivar seus jogadores. O próximo jogo será diante do Cruzeiro, sábado à tarde, no Mineirão. Com relação ao time, o técnico não terá nenhum problema para segurar o vice-líder do Campeonato Brasileiro, uma vez que está livre de contusões e suspensões. A grande dúvida é sobre a escalação do ataque. No último jogo, Rodrigão foi afastado por opção tática. O curioso é que o reserva Creedence, também especialista no jogo aéreo, nem esteve no banco de reservas. O jovem Ricardo Lobo, promessa do clube, foi escalado e teve uma atuação apenas discreta.