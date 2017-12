Guarani já tem lista de reforços Final de temporada é igual para todos os clubes. Uns falam em lista de dispensas, outros em reformulações, já alguns especulam possíveis contratações. Como não poderia deixar de ser, o Guarani mantém a rotina e, além de contar com jovens valores formados nas categorias de base, observa jogadores para o próximo ano. "O futebol hoje em dia tem grande rotatividade. Alguns jogadores devem deixar o clube e, por isso, vamos precisar de reforços para as próximas competições", avisou o técnico Barbieri, confirmado no cargo em 2004. A possível saída do goleiro Jean, um dos destaques no Campeonato Brasileiro e muito visado no mercado interno, fez a diretoria buscar outros nomes. Alexandre Negri, da Ponte Preta, e Marcelo Cruz, do Marília, são os mais cotados. O zagueiro Rodrigo, que conquistou seus direitos federativos na Justiça do Trabalho, também poderá seguir os passos de Negri e vestir a camisa do arquirival. Para o meio-de-campo, as negociações seriam com Igor, do Flamengo, Bilu, do Figueirense, Iranildo, ex-Brasiliense, e Adriano, ex-Náutico. Esse último foi revelado pelo Guarani em 1991, com apenas 18 anos. As duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro devem ser apenas para cumprir tabela, já que o clube campineiro tem remotas chances de garantir vaga na Copa Sul-Americana. O Guarani ocupa a 13ª posição e soma 58 pontos. Para a próxima partida contra o Paysandu, no domingo, Barbieri não contará conta o zagueiro Bruno Quadros e o volante Leandro Guerreiro, que cumprem suspensão automática. O treinador definiu a entrada de Nenê na defesa, já Esquerdinha e Rafael lutam por uma vaga no meio-de-campo. A confirmação será dada após o coletivo desta quinta-feira.