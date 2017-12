Guarani já tem pronta lista de dispensas A diretoria do Guarani, efetivamente, já traça planos para a próxima temporada. O processo de renovação do elenco foi acelerado após os incidentes ocorridos após a derrota para o Corinthians, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, quando a torcida reagiu de forma violenta contra muitos jogadores considerados líderes da greve ocorrida no clube no dia 14 de novembro. A voz da torcida parece estar bem audível para os dirigentes. Todos os jogadores xingados e rotulados de mercenários devem estar fora do Brinco de Ouro em 2004, mesmo alguns que já tinham até iniciado negociações para renovação de contrato. A lista não é curta e começa pelo goleiro Jean, pelo lateral Ruy, que ainda tem ligações com o Cruzeiro, com o zagueiro Bruno Quadros, os meias Esquerdinha e Marquinhos, os atacantes Rinaldo e Rodrigão. Nenhum deles tem direitos federativos ligados ao clube, além disso formam o grupo dos maiores salários. Sem contar, que destes, apenas três são titulares: Jean, Ruy e Bruno Quadros. Para definir a situação os dirigentes continuam se reunindo diariamente. A meta é conter as despesas, utilizar o máximo de jogadores formados na base do clube e só buscar reforços com muita cautela sem abandonar o padrão salarial estabelecido, em torno de R$ 25 mil. Alguns destes possíveis dispensados recebem mais do que isso, como Marquinhos (R$ 33 mil) e Rodrigão (R$ 43 mil). Mesmo com a greve dos jogadores, a diretoria não resolveu punir ninguém por reconhecer a falta do clube. Os dirigentes prometem pagar esta semana os salários referentes ao mês de agosto, que deveriam ter sido quitados no dia 20 de setembro. Na semana passada, os jogadores receberam quatro prêmios atrasados e R$ 20 mil relativo à Medial Saúde, empresa patrocinadora do clube. Foram também beneficiados pela liberação do direito de arena feito pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. À parte da decisão da diretoria, o técnico Barbieri tenta reanimar os jogadores para o jogo contra o Atlético-PR, sábado, em Curitiba. Ele até admite algumas mudanças, mas só deve definir o time após o coletivo-apronto de quinta-feira.