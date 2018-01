Guarani já tem três nomes definidos Mesmo sem recursos para fazer altos investimentos, a diretoria do Guarani vai se mexendo para reforçar o time visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A . Mas os nomes cogitados são simples, mesmo porque o objetivo inicial do time é fugir do rebaixamento. O mais novo nome cotado para vestir a camisa do Guarani é o volante Émerson, do Santo André, de 24 anos que ano passado defendeu o Vitória-BA. Outros dois jogadores são dados como certos: o goleiro Adnam, do Sport Recife, e o veterano atacante João, de 37 anos, do União São João de Araras. Os laterais Claudemir e Rossato, ambos do Marília, também estão cotados, mas a diretoria não confirma nada porque o clube disputa as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. O técnico Zé Mário aguarda a movimentação da diretoria para iniciar o trabalho de preparação. Sua meta é evitar nova decepção à torcida, uma vez que no começo da temporada o Guarani foi o último colocado entre os clubes paulistas e perdeu sua vaga no Torneio Rio-São Paulo na edição de 2003.