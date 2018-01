Guarani já treina em seu estádio O elenco do Guarani se reapresentou nesta segunda-feira cedo em Campinas e seguiu direto para Pedreira, onde realizou os treinamentos à tarde. O gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa passa por reformas e está interditado. A equipe passou uma semana treinando em Serra Negra, numa mini pré-temporada, dando ênfase aos treinos físicos, comandados pelo preparador Lino Fachini Júnior. O técnico Giba elogiou bastante os jogadores, afirmando que eles estão "mordidos" com os resultados da temporada passada e que no Campeonato Paulista, farão uma bela campanha. Ele quer tirar o máximo dos jogadores contratados, em especial, aqueles que foram rebaixados no Brasileiro: o lateral Paulo Henrique, do Gama, os meias Esquerdinha e Lúcio, além do atacante Rodrigão, todos do Botafogo-RJ. O Guarani estréia no próximo dia 26, contra o União Barbarense, em Campinas, quando o Brinco de Ouro já estará liberado.