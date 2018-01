Guarani já vendeu 12 mil ingressos A procura de ingressos para o jogo decisivo de sábado entre Guarani e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, foi grande nos dois primeiros dias de venda nas bilheterias do estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Até o final da tarde desta terça-feira, quando o preço promocional era de R$ 2 (inteira), 12 mil já haviam sido vendidos. A fila era grande na manhã desta terça nas bilheterias do Brinco de Ouro e houve até um princípio de tumulto no horário do almoço, quando os bilhetes acabaram. A situação foi normalizada às 15h e o torcedor pode comprar seu ingresso com o preço promocional de R$ 2. De quarta a sexta-feira, o valor aumenta para R$ 3 e, além do Brinco de Ouro, outros nove pontos de venda estarão disponíveis na cidade. Torcedores que forem com a camisa do Guarani pagam a meia-entrada, de promoção. A expectativa é superar e dobrar o recorde de 12.584 pagantes, no jogo contra o Santa Cruz, na 19.ª rodada. Este jogo vai definir uma vaga na segunda fase e o Guarani precisa vencer para não depender de outros resultados. Os dois times têm 32 pontos e podem até se classificar, em caso de tropeços de Náutico e de Vila Nova.