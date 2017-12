Guarani já vendeu 8 mil ingressos No final desta quarta-feira, quase 8 mil ingressos para o jogo Guarani x Santa Cruz, sábado, no Estádio Brinco de Ouro, haviam sido vendidos. A diretoria realiza promoção e até a sexta-feira as entradas para arquibancada serão vendidas a R$ 6. Os torcedores que forem ao estádio com a camisa do clube, pagam apenas R$ 3. No sábado os ingressos volta a custar R$ 10. A expectativa é de que cerca de 15 mil pessoas compareçam e o recorde de público neste ano seja quebrado em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Luiz Carlos Ferreira fez um pacto com os torcedores desde o jogo contra o CRB, no empate em 3 a 3, na rodada passada. Para ele, o jogo do sábado será a última etapa para fechar o elo entre torcida e time. Nos dois últimos jogos em casa, o Guarani goleou seus adversários por 4 a 0: União Barbarense e Vila Nova. E a promessa é de mais gols, porque o time está confirmado, inclusive com três atacantes: Wágner, Jonas e Edmílson. Com 26 pontos, em 12.º lugar, o time campineiro ainda sonha com uma das oito vagas na segunda fase.