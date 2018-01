Guarani joga para convencer torcida O Guarani enfrenta o União Barbarense neste domingo, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 17 horas, em Campinas, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, diante de uma torcida desconfiada. O time, que na pré-temporada trocou de treinador, saiu Jair Picerni e entrou Giba, contratou muitos jogadores e criou uma enorme expectativa nos torcedores. Entre os novatos estão o meia Esquerdinha, ex-São Caetano, e os atacantes Lúcio e Rodrigão, ambos vindos do Botafogo-RJ. Para a estréia, o único desfalque será o lateral-esquerdo Gilson, que sentiu uma tendinite na perna direita e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, o jovem Alex, de 20 anos, ganhou uma chance entre os titulares e fará sua estréia no time principal. Um problema que foi solucionado foi a documentação do atacante Rodrigão, que chegou da França na quinta-feira à noite e a situação dele já foi totalmente regularizada. Ele atua ao lado do experiente Lúcio no comando do ataque. No União Barbarense o maior destaque é a dupla de ataque, formada por dois ex-jogadores do próprio Guarani: os atacantes Gílson Batata e Romualdo que são as esperanças de gol barbarense. O técnico Paulo Comelli não vai poder contar com o volante Luciano Santos, que não teve sua documentação liberada pelo Sampaio Corrêa-MA, e vai dar lugar a Marcos Alexandre no time titular.