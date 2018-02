Guarani joga por uma vitória simples O Guarani entra em campo nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, para tentar evitar qualquer tipo de surpresa desagradável. O time de Campinas recebe o Crac, de Catalão-GO, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil e só depende de uma vitória simples, porque empatou sem gols no jogo do ida, no interior goiano. Os goianos jogam por um empate com gols. Um novo 0 a 0, levará a decisão às penalidades máximas. "Será um jogo complicado e não podemos desperdiçar a chance de vencer", afirma o técnico Jair Picerni. O empate em 2 a 2 pelo Campeonato Paulista, com a Internacional, no último domingo, em Limeira, após estar vencendo por 2 a 1, não foi digerida pelo treinador. Ele já alertou seus jogadores para terem atenção com o adversário. "Poderíamos ter ido melhor em Limeira, vacilamos e tomamos o gol no final. Isto não pode acontecer", observou Picerni. Apesar do tropeço em Limeira, o treinador não fez qualquer mudança no time. Segundo ele, aos poucos o time está ganhando conjunto e os resultados positivos estão começando a aparecer. O adversário não vive um bom momento no Campeonato Goiano. O time ocupa a penúltima posição do Grupo 1, com 15 pontos, e na última partida empatou com o Goiânia em casa, por 1 a 1. Apesar da má fase, o técnico Nestor Simionato, que substituiu Vica nos úl timos dias, acredita num resultado positivo em Campinas. "Vamos jogar com inteligência e respeitar o adversário. Mas estamos esperançosos em conquistar a vaga", disse o treinador.