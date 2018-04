Guarani joga suas esperanças em Viola Para tentar sair da lanterna do Campeonato Brasileiro, o Guarani aposta num velho atacante: Viola. Aos 35 anos, e artilheiro do time com cinco gols, ele será a grande novidade diante do Juventude, neste sábado, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Neste momento difícil da competição, com apenas 25 pontos, todo esforço é indispensável. Mesmo porque, o ataque do Guarani é o pior do Brasileiro, com apenas 22 gols em 29 jogos, e o time não marca há dois jogos. Além disso, não vence há 10 rodadas - neste temporada, ganhou apenas sete vezes (uma pelo Campeonato Paulista, outra pela Copa do Brasil e cinco pelo Brasileiro). A volta de Viola não estava prevista para acontecer tão cedo. Ele se recuperava de uma lesão muscular e ficou fora nas derrotas para Atlético-PR, por 2 a 0, e Corinthians, 1 a 0. Mas o atacante treinou com desenvoltura e foi escalado no lugar de Valdir Papel, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Carismático, Viola se diz pronto para voltar. "Ainda não estou 100% fisicamente, mas vou dar o máximo", prometeu o atacante, que jogará ao lado de Sandro Hiroshi. No meio-de-campo, o técnico Agnaldo Liz vai escalar o estreante Aílton, meia emprestado pelo São Paulo, no lugar de Valdeir, que teve um péssimo desempenho na derrota para o Corinthians. O volante Roberto, que cumpriu suspensão automática, pode voltar no lugar de Douglas.