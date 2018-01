Guarani jogará como pequeno na Vila O Guarani vai assumir uma postura de time pequeno na Vila Belmiro, nesta quinta-feira à noite, reforçando a marcação e só buscando o gol nos contra-ataques. O técnico Jair Picerni não se importou em justificar as modificações feitas no time, onde a preocupação acabou sendo reforçar o sistema de marcação com três volantes. O curioso é que após a derrota para o Santo André, por 3 a 1, na última rodada, no ABC, o técnico criticou seus jogadores, justamente, por atuarem "como pequeno" durante o segundo tempo. Reclamou da postura defensiva e também da falta de personalidade de seus jogadores. Mas agora, a história será mesmo totalmente diferente. "Vou jogar contra o melhor time do Brasil, que é bicampeão brasileiro e na casa dele. Então preciso ter mais cuidado com a marcação, mas vamos também dar nossas pontadas lá na frente", disse Picerni, após o rápido coletivo realizado pela manhã no CT do Campinas. Neste treino ele fez algumas experiências em cima das modificações já processadas na terça-feira, quando aconteceu um demorado coletivo de 90 minutos. O time vai ter mesmo três volantes, com Serginho ganhando a disputa com Marlon e sendo confirmado ao lado de Marcos Paulo e Careca. Só o meia Tucho, que entra na vaga de Heverton, vai trabalhar para criar jogadas aos atacantes. O ex-jogador do Atlético Mineiro fará sua estréia desde o início do jogo e se mostrou entusiasmado: "Vai ser um grande jogo e todo jogador gosta isso", comentou. Uma mudança, por ordem técnica e tática, é a entrada do velocista Catatau na vaga de Nilson Sergipano, que é um homem de frente, com característica semelhante a Roncatto. "Neste jogo vamos ficar lá atrás e precisamos sair em velocidade. Então o Catatau faz isso muito bem", explicou Picerni. Ele ainda se viu obrigado a mexer nas laterais. Alemão sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, acabou vetado e será substituído por Mariano, de 18 anos, que vinha atuando nos últimos dois jogos improvisado na lateral-esquerda. Assim, Gilson volta a ser titular da posição. A delegação seguiu no meio da tarde para Santos, onde fica concentrada. Antes deste jogo, o Guarani soma cinco pontos em cinco jogos, portanto, com apenas 33% de aproveitamento.