Guarani lamenta a falta de pontaria O Guarani voltou a Campinas na tarde desta quinta-feira, depois da derrota por 2 a 0 para o Santa Cruz, pela Copa do Brasil. E o sentimento era de que o velho problema de pontaria dos jogadores atrapalhou o time no Recife. "Não podemos perder tantos gols assim", afirmou o técnico Jair Picerni. Agora, para garantir vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, o Guarani precisa vencer por 3 gols de diferença no dia 6 de abril, em Campinas. Antes disso, o time volta a campo neste sábado, contra o Ituano, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. Para este jogo com o Ituano, Picerni não poderá contar com o lateral Mariano e o volante Careca, ambos suspensos - Alemão e Roberto devem ser os substitutos. E no ataque, Catatau, que foi bem Recife, pode ser mantido.