Guarani libera jogadores para a Rússia Na semana decisiva do dérbi campineiro, o Guarani está reduzindo seu elenco por contenção de despesas. A diretoria confirmou oficialmente nesta segunda-feira o desligamento do lateral-esquerdo GÍlson e do meia atacante Lúcio que já seguiram para a Rússia, onde defenderão o Lokomotiv, de Moscou. Pelo acordo o clube vai receber US$ 30 mil. Os dois, na verdade, são reservas. GÍlson ganhava R$ 12 mil e Lúcio R$ 50 mil, sendo metade deste valor pago pelo Guarani e outra metade coberta pelo Cruzeiro, dono de seu atestado liberatório. O meia chegou ao Brinco de Ouro no começo do ano, mas mostrou a mesma irregularidade de todos os clubes por onde passou: Goiás, Flamengo, Santos, Portuguesa, Cruzeiro e Botafogo-RJ. O presidente do Guarani, José Luiz Lourencetti, diz desconhecer a contratação do meia atacante Reinaldo, revelado pelo União São João, com passagens por São Paulo e Sport Recife. O acordo, porém, estaria sendo fechado pelo empresário Luiz Taveira. O elenco voltou aos treinos nesta segunda-feira e deve ter uma programação especial para o dérbi, contra a Ponte Preta, sábado, no Majestoso, em Campinas.