Guarani libera zagueiro para Atlético-PR O Guarani liberou um zagueiro e trouxe outro nesta quarta-feira. Enquanto Juninho rescindia contrato para definir sua transferência para o Atlético-PR, César, ex-Marília, foi apresentado como reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B. O time já está pronto para enfrentar o Marília, sábado, pela sétima rodada quando tentará fugir da lanterna. A ida do zagueiro para Curitiba faz parte do acordo feito entre os dois clubes, que já levou para a Arena da Baixada os atacantes Jonatas e Netinho, além do meia Simão. Por um total de 10 jogadores, o Guarani receberá R$ 3 milhões, ficando com 50% dos atestados liberatórios dos mesmos. O Guarani já recebeu metade deste valor, ou seja: R$ 1,5 milhão. Revelado nas categorias de base do clube, Juninho foi titular durante boa parte do Campeonato Brasileiro de 2004 e também no Campeonato Paulista, mas na Série B, vinha na reserva e por isso, pediu para deixar o clube agora. Outros dois zagueiros podem nos próximos dias dar adeus ao Brinco de Ouro: Paulo André tem proposta da Fiorentina, da Itália, enquanto João Leonardo já foi sondado pelo Cruzeiro. Mas para suprir a ausência de Juninho, a diretoria apresentou na manhã desta quarta-feira um novo zagueiro. Trata-se do jogador César, de 24 anos, que estava no Marília. Ele tem 1,88 de altura e pesa 88 quilos, tendo sido titular em várias partidas do MAC no Campeonato Paulista. Antes disso, ele esteve defendendo a Portuguesa, onde chegou após passagem por Santos e Flamengo de Guarulhos. O contrato do zagueiro vai até o final do Campeonato Paulista de 2006, em maio. O técnico Luiz Carlos Ferreira já confirmou o time para enfrentar o Marília, sábado, no Abreuzão. O goleiro Jean voltará na vaga de Fernando; Mariano substituirá Alemão, suspenso, e no ataque Jonas ganha a posição de Mendes.