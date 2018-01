Guarani luta para se reabilitar em casa Guarani enfrenta o São Paulo, neste domingo à tarde, depois de viver uma semana tensa provocada pela goleada sofrida diante do Fluminense, por 5 a 2, no Maracanã. O time também precisa se reabilitar diante de sua torcida, porque no último jogo em casa perdeu para o Santos, por 2 a 1. O time campineiro nunca tinha sofrido tantos gols no Maracanã em sua história de 36 apresentações. E o clima ficou mais tenso por conta do relatório carregado do juiz Lourival Lima Filho, que pode comprometer os três jogadores expulsos - Paulão, Alex e Lúcio - além do fisicultor Lino Fachini Junior e o técnico Pepe. Além dos jogadores expulsos, o time terá outro desfalque importante: o volante Émerson foi suspenso por dois jogos no STJD, mesmo tendo cumprido a automática ainda tem que ficar mais um jogo fora. Há uma dúvida no meio campo, entre Simão, mais ofensivo, e Reinaldo, mais defensivo. O time, porém, está bem acertado. Tem até duas opções táticas que foram treinadas durante a semana. Começa no 3-5-2, mas pode até usar o ortodoxo 4-4-2 caso o adversário use apenas um atacante na frente. "Neste caso não há necessidade de se manter três zagueiros", argumentou o treinador, adepto do 3-5-2. Existe também expectativa com relação ao trio feminino que vai comandar o jogo. "Não pode ser pior do que aquele juiz lá do Rio", brincou o centroavante Rodrigão, artilheiro do time com oito gols. A expectativa da diretoria é de que perto de 12 mil torcedores estejam no estádio, um terço de sãopaulinos.