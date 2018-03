Guarani mais forte contra o Grêmio Parece que a maré baixa está ficando longe do estádio Brinco de Ouro, onde o técnico José Carlos Serrão, do Guarani, só recebeu boas notícias nesta terça-feira. O departamento médico está liberando dois titulares, o goleiro Jean e o lateral-esquerdo Adauto, enquanto a secretaria confirmou que os novos reforços já terão condições de enfrentar o Grêmio, sábado, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jean sentiu uma fisgada na coxa direita e foi substituído, de última hora, por Fernando, que defendeu um pênalti na vitória de 2 a 0 sobre o Ceará. Adauto já vinha afastado há mais tempo, mas voltou a treinar com bola e pode reassumir a camisa titular no lugar de Mariano, que atuou improvisado. Dos novos reforços, existe expectativa com relação ao aproveitamento do atacante Wágner, ex-Figueirense, mas tanto o volante Umberto como o meia Fábio Júnior também serão opções. O único que ficará treinando fisicamente é o atacante Reinaldo, que se apresentou bem fora de forma. Com quatro pontos, o Guarani ocupa a 18ª posição.