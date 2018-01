Guarani mais motivado para a estréia O Guarani ganhou nesta sexta-feira uma motivação extra para a disputa do Campeonato Paulista. O engenheiro Evandro Mota, famoso por suas palestras de auto-ajuda, falou aos jogadores no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A conversa, segundo o técnico Giba, foi muito importante para fazer com que os jogadores fiquem com mais vontade ainda de vencer. "O Campeonato Paulista é uma competição difícil e toda ajuda extra é bem vinda", afirmou o treinador, que acredita que alguns jogadores estão "mordidos" com as campanhas fracas que fizeram ano passado. Ele espera mudança nesta temporada, já a partir do Paulistão. O técnico também confirmou a estréia do atacante Rodrigão que, finalmente, em cima da hora, foi inscrito. O Guarani estréia no Campeonato Paulista neste domingo, às 17h, no Brinco de Ouro, contra o União Barbarense.