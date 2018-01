Guarani mantém esquema em Santa Catarina O técnico Pepe, do Guarani, aos 68 anos é o técnico mais velho em atividade dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ele acredita que tem uma concepção moderna para o futebol, tanto que aposta no esquema 3-5-2 para dar o equilíbrio necessário ao time dentro do Campeonato Brasileiro. Ele já adiantou que deverá manter esta formação no jogo contra o Criciúma, domingo, às 16 horas, em Santa Catarina. Apesar da derrota para o Atlético Mineiro, por 3 a 2, no Mineirão, o técnico achou que o time se comportou bem. "Melhoramos no segundo tempo, quando assumimos uma postura mais forte, indo ao ataque com determinação", argumenta. Na tarde de sexta-feira, o time treinou nesta esquematização e, segundo a comissão técnica, já apresentou melhoras. "Com o tempo eles se adaptam perfeitamente ao que pretendemos", espera o treinador. Desta forma, o meia Marquinhos continua na reserva, o mesmo acontecendo com o atacante Lúcio. Na defesa, será mantido o trio defensivo com Paulão, Bruno Quadros e Juninho. Com esta formação o Guarani tentará seu primeiro ponto fora de casa. Coincidentemente, o time venceu seus dois jogos em casa, contra Vasco da Gama e Paraná, mas perdeu fora, diante de Grêmio e Atlético-MG.