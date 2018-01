Guarani monta esquema mais ofensivo Apostando que a melhor defesa é o ataque, o técnico Luiz Carlos Ferreira deve confirmar a volta de Edmilson ao time do Guarani para o jogo diante do Náutico, sexta-feira, pela segunda rodada da segunda fase da Série B do Brasileiro. Assim, a equipe de Campinas atuaria no ofensivo esquema 4-3-3. Mas ele ainda tem uma dúvida na defesa, por causa das contusões de Andrei e João Leonardo. Jogando em casa e precisando da vitória para se reabilitar no grupo B, após derrota para a Lusa, a opção da Guarani é atacar. Por isso, Edmilson cumpriu suspensão e voltará na vaga de Umberto, formando a linha de frente com Wagner e Jonas. Já os zagueiros Andrei e João Leonardo estão contundidos e podem ser vetados pelos médicos. O primeiro nem esteve no jogo do Canindé, enquanto que o segundo se machucou durante o segundo tempo da partida com a Lusa. A opção para substitui-los seria Paulão, de 19 anos, revelado no próprio clube. A direção do Guarani já começou a vender os ingressos para o jogo com o Náutico, ao custo promocional de R$ 10,00. Esse preço vale até sexta-feira, quando o valor passará a ser R$ 20,00.