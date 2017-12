Guarani motivado contra o Gama Embalado pela goleada sobre o União Barbarense, por 4 a 0, no último sábado, o Guarani vai empolgado ao Distrito Federal, onde enfrenta nesta terça-feira, às 20h30, o Gama, no Estádio Bezerrão, pela abertura da 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Se conseguir a segunda vitória consecutiva, os campineiros podem entrar pela primeira vez na zona de classificação, já que assumiram a 10.ª colocação, com 22 pontos. Com a goleada, o Guarani chegou a 16 gols marcados e deixou ainda de ter o pior ataque da competição. Além disso, teve como destaque o estreante Edmílson, o que criou um "bom problema" para o técnico Luiz Carlos Ferreira, que conta com a volta de Jonas, artilheiro do time, com cinco gols. A solução deve ser escalar Jonas no meio de campo, no lugar de Tucho. Sem o volante Márcio Araújo, que se machucou, Roberto, que aguarda para ser negociado, deve ser reintegrado ao time. No Gama, a chegada do técnico Heriberto da Cunha motivou o elenco, assim como a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, que tirou o time da lanterna. O volante Goeber, suspenso, é o único desfalque e será substituído por André. Conta ainda com as voltas do atacante Maia e do zagueiro Bruno Lourenço.