Guarani muda de planos no Brasileiro Praticamente fora da luta por uma vaga na Libertadores da América de 2004, o Guarani muda de objetivo no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, o clube campineiro vai brigar para ficar na zona de classificação à Copa Sul-Americana. Garante vaga na competição internacional as oito melhores colocadas, além de Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, qualificados pelo ranking na Conmebol. O novo objetivo do time pode ser confirmado nas palavras do técnico Barbieri: "A classificação para a Libertadores ficou complicada, por isso vamos nos empenhar para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Precisamos ficar entre os 10 primeiros colocados", disse o técnico Barbieri, após a derrota para o São Caetano, por 1 a 0, dentro do Brinco de Ouro, quinta-feira. O Guarani, junto com o Santos, detém o segundo melhor retrospecto dentro de casa. Ambos conquistaram 14 vitórias em seus domínios, perdendo apenas para o Cruzeiro, com 15. Os campineiros deixam a desejar nas partidas fora, pois só conseguiram ter sucesso em duas oportunidades, ambas no primeiro turno. Uma contra o São Caetano (2 a 1) e outra contra a Ponte Preta (2 a 0), que, curiosamente, conseguiram vencer o Guarani no Brinco de Ouro, pelo returno. O técnico Barbieri conta com três problemas para o próximo jogo contra o Vitória, no domingo, às 17 horas, em Salvador, no Barradão, onde tentará a reabilitação. O volante Rafael, o meia Marquinhos e o atacante Rafael Silva receberam o terceiro amarelo e cumprem suspensão. O treinador também não poderá contar com o volante Emerson, que fraturou osso do pé direito e não joga mais no Campeonato Brasileiro. Ele nem atuou diante do são Caetano. Rodrigão está praticamente garantido no ataque, enquanto Reinaldo e Esquerdinha lutam pela vaga de Rafael. Dinelson deve ser o substituto de Marquinhos. Além do Vitória, o Guarani tem mais quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo duas em casa e duas fora. Em Campinas, pega Corinthians e Paysandu. Fora enfrenta Atlético-PR, em Curitiba, e Figueirense, em Florianópolis.