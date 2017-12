Guarani muda meio-campo contra Corinthians O Guarani vai sofrer uma mudança significativa no meio-campo para enfrentar o Corinthians, domingo, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro. O veterano Esquerdinha, de 33 anos, vai executar a função de segundo volante e garante que aceitou o desafio para ajudar o time e os companheiros. "É um momento difícil, porque só faltam quatro jogos e estou aqui para colaborar. Então, aceitei atuar desta forma", justificou. Mas com a saída do volante Émerson, machucado e que entrou na Justiça do Trabalho contra o clube, sobrou uma vaga no setor e Barbieri optou pela experiência de Esquerdinha. "É o momento dele, mesmo porque sempre treinou com afinco", disse o técnico. O meio-campo terá ainda o volante Leandro Guerreiro ao lado de dois jovens talentos: Simão e Alex. Essa foi a fórmula testada com sucesso pelo técnico Barbieri no coletivo de quarta-feira à tarde. O time, porém, será confirmado após o coletivo de sexta-feira, no gramado do Brinco de Ouro. O artilheiro Rodrigão também tem entrado entre os titulares, mas deve ser opção no banco com a manutenção de Rafael Silva no comando de ataque. O time titular que vai começar o coletivo-apronto e que deve pegar o Corinthians é este: Jean; Ruy, Juninho, Bruno Quadros e Gilson; Leandro Guerreiro, Esquerdinha, Alex e Simão; Wagner e Rafael Silva.