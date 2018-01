Guarani muda para jogar em Santo André O Santo André recebe o Guarani nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Bruno José Daniel, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista - antecipada por conta do carnaval. Com 7 pontos, o Santo André está em 7º lugar no campeonato, enquanto o Guarani, que tem 5, ocupa a 12ª posição. "Nossa situação é boa, mas o campeonato é muito rápido e qualquer vacilo em casa pode fazer falta lá no final", avisou Luiz Carlos Ferreira, técnico do Santo André. Ele não poderá contar com o meia Paulo Isidoro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fumagalli e Rodrigo Sá disputam a vaga. No Guarani, o técnico Jair Picerni está contente com a evolução técnica do time. Mesmo assim, ele promoverá três mudanças entre os titulares. O volante Careca, após cumprir suspensão automática, retorna no lugar de Marlon. Já o meia Cidimar, que foi o herói do dérbi contra a Ponte, ao marcar dois gols, será o substituto de Simão, emprestado ao Atlético-PR. E no ataque, Nilson Sergipano ganhou a disputa com Catatau. Outra novidade foi a manutenção de Mariano na lateral-esquerda, mesmo depois de Gilson cumprir suspensão automática. O goleiro Jean, recuperado de uma pancada na cabeça, está confirmado e o atacante Tucho, ex-Atlético-MG, será opção no banco de reservas.