Guarani muda para pegar Rio Branco O Guarani começa nesta quinta-feira sua caminhada pela classificação, diante do Rio Branco, em Americana, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Segundo o técnico Giba, o Bugre precisará somar mais seis pontos dos nove que tem a disputa para se classificar sem depender de outros resultados. Além do Rio Branco, o Guarani enfrenta ainda o Mogi Mirim, no Estádio "Brinco de Ouro da Princesa", e o dérbi, diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. "Com 12 pontos a classificação estará garantida", calcula Giba. Para a partida contra do Rio Branco, o técnico não poderá contar com o goleiro Jean e o zagueiro Paulão, expulsos diante do Palmeiras, na derrota por 2 a 0. Juninho e o goleiro Edervan, respectivamente, serão os substitutos. A novidade deve ser a entrada de Esquerdinha no meio-de-campo , que se recuperou de contusão e entrou no segundo tempo contra o Palmeiras. Alexandre deve sair. No Rio Branco a única mudança será no ataque. O atacante Marcelo Carioca entrará no lugar de Ademir, que cumpre suspensão. Apesar da mudança, o técnico Ademir Fonseca vai manter o esquema com três atacantes. "Temos que fazer a lição de casa para conquistar esses pontos", diz Fonseca.