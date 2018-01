Guarani multa jogadores expulsos no Rio Além da goleada de 5 a 2 sofrida diante do Fluminense na última rodada, o lateral-esquerdo Alex e o meia Lúcio ainda terão que sentir no bolso as conseqüências da sexta derrota no Campeonato Brasileiro. O gerente de futebol do clube, o ex-jogador Neto, afirmou que irá punir os dois jogadores com 20% dos salários pela expulsão contra os cariocas. O zagueiro Paulão, que também recebeu o cartão vermelho, foi poupado, uma vez que, segundo Neto, foi expulso devido a um lance de jogo. O desconto se baseia na nova cartilha elaborada pela diretoria do Guarani. No início do Campeonato Brasileiro foi distribuída para todos os atletas do elenco mostrando o que poderia, ou não, ser feito pelo jogadores durante a temporada. Além dos cartões, entre outras normas está a punição que pode ser dada também àqueles que não usarem tênis nas concentrações. O Guarani volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o São Paulo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para este jogo Nenê deve entrar para formar o trio de zagueiro ao lado de Bruno Quadros e Juninho. Gílson, que negocia sua transferência para Turquia ou Rússia, pode ir para a lateral-esquerda no lugar de Alex.