Guarani não consegue acalmar torcida A vitória do Guarani sobre o Mogi Mirim, por 2 a 0, domingo, deixou o time em condições de assegurar a vaga na outra fase do Campeonato Paulista. Mas não serviu ainda para acalmar a torcida, que tem pego no pé de alguns jogadores como o lateral direito Patrício e o atacante Rodrigão. Mas os dois têm um defensor muito forte: o técnico Giba. O técnico acha que as críticas não devem ser feitas, agora, porque o time ainda está em processo de formação. "E mesmo os jogadores ainda estão se adaptando, principalmente o Rodrigão que chegou até mais tarde no grupo". De qualquer forma, o pensamento está voltado para a última rodada no confronto com seu maior rival, a Ponte Preta. O Guarani tem nove pontos e caso vença a Ponte garantirá uma vaga no Grupo 1 ou pelo índice técnico. O dérbi será disputado, domingo cedo, no Majestoso, campo da Ponte. Antes, porém, o time terá outro compromisso: vai enfrentar o Pelotas, no jogo de volta, pela Copa do Brasil, quinta-feira, no estádio Brinco de Ouro. Como venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, o time campineiro pode perder até por 1 a 0.