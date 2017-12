Guarani não consegue renovar contratos Já prevendo que não conseguirá escapar do rebaixamento para a Série B do Brasileiro, a diretoria do Guarani luta para segurar no elenco os poucos jogadores que se destacaram este ano. São os casos do volante Marcos Paulo e do goleiro Jean. O time de Campinas é o penúltimo colocado do campeonato, com 43 pontos, e no sábado enfrenta o Figueirense, no estádio Brinco de Ouro. Jean chegou ao Guarani no começo do ano passado e logo caiu nas graças da torcida. No primeiro semestre de 2004 foi bastante irregular tanto no Campeonato Paulista como na Copa do Brasil, mas se recuperou no Brasileiro e virou o grande destaque do time. O goleiro quer esperar até o final do ano para negociar seu futuro, um sintoma de que deve mesmo sair. A diretoria do Guarani luta pela sua permanência, mas ele já foi sondado por outrostimes. Outro agravante é seu salário, considerado fora dos padrões do clube de Campinas: R$ 32 mil. Marcos Paulo, ex-jogador do Cruzeiro e Grêmio, foi contratado uma semana antes do término do prazo de inscrições para o Brasileiro, já no segundo turno do campeonato. Depois de ganhar ritmo de jogo, atuando na Copa FPF, ele foi aos poucos ganhando a confiança do técnico Jair Picerni e conquistou a posição entre os titulares. Mas também já avisou que não quer conversar agora. Nem casos mais simples são resolvidos, como as renovações do meia Netinho e do atacante Jonatas, que nem são titulares e têm contratos até dia 31 de dezembro. Apesar de várias reuniões, ainda não houve acordo com o procurador deles, Luiz Taveira. Pelo menos na parte diretiva, a situação parece menos complicada. O presidente José Luiz Lourencetti deve anunciar nesta semana que o vice-presidente Antônio Carlos Secacci vai assumir, de vez, o departamento de futebol do clube, deixando de acumular outras funções burocráticas, além da parte financeira. A idéia é renovar contrato com Jair Picerni, mas a questão é financeira, porque o técnico ganha na faixa de 60 a 80 mil reais por mês. Para o duelo com Figueirense, Picerni não poderá contar com o atacante Evandro Roncatto, suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo, 1 a 0. Em compensação, o lateral-esquerdo Patrick e o zagueiro Tiago retornam de suspensão.