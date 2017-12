Guarani não dá bola para crise do Fla O Guarani não quer saber da crise interna que vive o Flamengo, tanto dentro quanto fora de campo. Pelo menos este é o pensamento do técnico Jair Picerni, para o jogo deste sábado, às 18h10, no Estádio do Maracanã. "Temos que pensar somente no Guarani. O Flamengo que tente contornar a situação deles. Nosso objetivo é vencer e sair desta situação", clama o treinador. "Vamos respeitar o Maracanã e a tradição do Flamengo", completou. Picerni prega aos seus jogadores que o importante é fazer de cada jogo uma decisão. Até agora, nas quatro partidas anteriores, seu retrospecto não foi tão ruim: empatou duas (Ponte Preta e Goiás) e venceu duas (Cruzeiro e Internacional). No entanto, apesar da invencibilidade, ele ainda não conseguiu tirar o Guarani da zona de rebaixamento do Brasileiro, onde ocupa a 23.ª posição com 39 pontos. Segundo seus cálculos, com mais 14 pontos (53 pontos), seu time estaria fora do rebaixamento. "Nossa missão é árdua, pois conquistar tantos pontos será complicado. Mas vamos lutar e enquanto tivermos chances, temos que manter as esperanças", disse. Ele também garantiu que tomará "certos cuidados, principalmente, com o pessoal de meio-campo deles". Para a partida no Rio de Janeiro, Picerni decidiu manter a formação no 4-4-2. Nesta tarde, no último treinamento coletivo, o time foi confirmado com três novidades: o lateral-direito Dida, o zagueiro Juninho e o volante Careca. Eles cumpriram suspensão a utomática no empate com o Goiás. Os três voltam nos lugares de Douglas, Carlinhos e Roberto, respectivamente. Com a volta dos jogadores que estavam suspensos, o Guarani volta a repetir a mesma formação da partida contra o Internacional, na qual os campineiros venceram por 3 a 1. Na segunda parte do treinamento, o meia Harison atuou como segundo volante no lugar de Careca. Esta é uma variação que pode ser usada no segundo tempo ou no transcorrer do jogo. A entrada de um terceiro atacante não está descartada. Evandro Roncatto é a primeira opção para acompanhar Sandro Hiroshi e Viola, que formam o pior ataque da competição, com 35 gols.