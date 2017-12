Guarani não dá bola para crise do Fla O Guarani sabe que o Flamengo, adversário deste sábado, no Maracanã, está em crise - trocou de técnico recentemente e luta contra o rebaixamento. Mas a ordem no clube de Campinas é para ignorar os problemas flamenguistas e pensar apenas em como conseguir a vitória para sair da vice-lanterna do Campeonato Brasileiro - está com 39 pontos. "Temos que esquecer a crise do adversário e pensar somente no Guarani. Com relação à torcida, não tenho o que me preocupar. O que me interessa é dentro de campo", disse o técnico Jair Picerni, diante da expectativa de um bom público apoiando o Flamengo no Maracanã. "Não podemos perder." As novidades do Guarani são os retornos de três jogadores importantes: o lateral-direito Dida, o zagueiro João Leonardo e o volante Careca, que cumpriram suspensão automática no empate de 1 a 1 com o Goiás, no último sábado. Eles entram nos lugares de Douglas, Carlinhos e Roberto, respectivamente. Com a volta destes titulares, o Guarani repete a formação da vitória contra o Internacional, na última semana, por 3 a 1. "São jogadores importantes dentro do nosso esquema. Tenho certeza que eles vão nos ajudar muito a brigar por esta vitória", afirmou Picerni.