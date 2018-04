Guarani não lamenta empate em Curitiba Apesar do empate sem gols do Guarani com o Paraná, o técnico Agnaldo Liz não quer saber de lamentações pelos lados do estádio Brinco de Ouro. Mesmo na lanterna do Campeonato Brasileiro, o técnico prefere ver o lado positivo do resultado conquistado, sábado à tarde, em Curitiba, num jogo que era denominado de "seis pontos" por envolver dois clubes ameaçados pelo rebaixamento. Para Agnaldo, o mais importante é que o "time não perde há dois jogos". Antes, o time campineiro tinha vencido, em casa, o Juventude por 3 a 1. Mas não há como evitar comentar o fato do time continuar com 29 pontos, mas ainda na última posição na tabela. Agora ao lado do Grêmio, que tem vantagem no saldo de gols - oito negativos contra 15 negativos do Guarani. Tudo, com certeza, pelo péssimo desempenho de seu ataque, que continua sendo o pior da competição, com apenas 25 gols em 31 jogos. No último jogo, por exemplo, o técnico perdeu a aposta em escalar dois atacantes de área: Viola e Valdir Papel, que substituiu Sandro Hiroshi, suspenso com três cartões amarelos. Agnaldo Liz ainda defendeu seus jogadores "pelo empenho em campo" e explicou que não poderia ter mudado o time taticamente, apesar de ter um homem a mais em campo desde os 25 minutos com a expulsão de Beto, do Paraná. Esta, porém, foi a pior apresentação do time sob seu comando em quatro jogos, com dois empates - São Paulo e Paraná - e duas derrotas- Atlético-PR e Corinthians. Os jogadores se apresentam nesta segunda-feira pela manhã para iniciar os trabalhos visando o jogo contra o Fluminense, sábado à tarde, em Campinas. Apesar da volta de Sandro Hiroshi no ataque, o Guarani não terá o lateral-esquerdo Patrick, expulso no último minuto de jogo e que cumprirá suspensão automática. Em seu lugar pode ser improvisado o meia Luiz Fernando ou mesmo entrar o jovem Émerson.