Guarani não liga mais para esquema Lanterna e com o pior ataque do Campeonato Paulista, com apenas 16 gols, o Guarani parece que abriu mão de seu esquema tático. Para o técnico Carlos Alberto Silva, pouco importa definir se o time vai jogar no ortodoxo 4-4-2 ou no atual 3-5-3. Neste momento a sua preocupação é outra. "O que importa é escapar do rebaixamento. Vai valer a tranqüilidade e o amor à camisa. Os jogadores vão ter que se superar para vencer", receita o experiente treinador, que isolou seus jogadores em Jacutinga-MG, desde o final de semana. O técnico sempre foi idolatrado no Guarani, onde conquistou o inédito título brasileiro de 1978. Além disso, teve passagens brilhantes pelo Brinco de Ouro. Ano passado ele tirou o time de uma posição delicada dentro da Copa João Havelange e apenas não se classificou por alguns detalhes. Só que, desta vez, o pé de coelho do Brinco parece não ter saídas. "Nunca vive um momento tão ruim. Mas prometi e vou cumprir: fico até o fim, aconteça o que acontecer", completou. Mas antes da última rodada classificatória, a simples vitória sobre a Portuguesa Santista não é suficiente para livrar o clube do humilhante rebaixamento para a Série A-2 na próxima temporada. Com apenas 14 pontos ganhos, o Guarani precisa vencer e torcer pelos tropeços de seus principais adversários nesta fuga do rebaixamento. Mogi Mirim e Internacional têm 15 pontos, enquanto o Barbarense tem um ponto a mais. Até a Matonense, com 17 pontos, corre risco nesta última rodada, com todos os jogos decisivos marcados para sábado às 16 horas. Os dois últimos classificados serão rebaixados para a Série A-2, a antiga segunda divisão paulista. O Guarani é o único clube do interior que jamais foi rebaixado desde quando ascendeu ao grupo de elite em 1949, portanto, há 51 anos.