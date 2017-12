Guarani não sabe como vencer fora de casa A fórmula da vitória fora de casa ainda não foi encontrada pelo Guarani neste Campeonato Brasileiro. Para piorar, o time de Campinas já desistiu de tal feito e agora espera apenas manter o bom rendimento dentro do Brinco de Ouro para conquistar vaga na Copa Sul-Americana. O Guarani, que está há 120 dias sem vencer fora, teve sucesso em apenas duas oportunidades. A primeira foi contra a Ponte Preta, no Majestoso, no dia 14 de junho, quando venceu por 2 a 0. A segunda foi diante do São Caetano, no Anacleto Campanella, pelo mesmo placar. Ambas equipes venceram o Guarani dentro do Brinco de Ouro. A Macaca (3 a 1) no dia 11 de outubro, enquanto o Azulão (1 a 0) no dia 6 de novembro. Em Campinas a história é outra, pois o Guarani, junto como Santos, tem o segundo melhor desempenho em casa, com 14 vitórias. Eles perdem apenas para o Cruzeiro-MG, com 15. O técnico Barbieri confia na força da equipe: "Sabemos das nossas qualidades dentro de casa e vamos aproveitá-las para garantir a vaga na Copa Sul-Americana, que é nosso objetivo", diz. O Guarani ocupa a 11ª posição, com 58 pontos. Para a partida contra o Corinthians, no próximo dia 23 de novembro, o treinador não poderá contar com o zagueiro Nenê. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Juninho, que se contundiu na partida, realizará tratamento médico. O Guarani tem mais quatro partidas, sendo duas em casa e duas fora. Em Campinas, pega Corinthians e Paysandu. Fora enfrenta Atlético-PR, em Curitiba, e Figueirense, em Florianópolis.