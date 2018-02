Guarani não sabe quando volta a jogar Independente do seu próximo adversário ou competição, o Guarani vai tentar manter o nível de concentração. Quem garante é o técnico Giba, que ainda não sabe se o próximo jogo do seu time será na Copa do Brasil, contra o Vila Nova-GO, ou pelo Campeonato Brasileiro, na estréia prevista contra o Vasco da Gama, dia 29, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A expectativa maior é pela confirmação da data do confronto com o Vila Nova pela Segunda fase da Copa do Brasil. A definição da CBF sairá somente após a participação do time goiano no Campeonato Estadual, o que poderá acontecer domingo. O Vila disputa as semifinais em Goiás, tendo perdido quinta-feira para o Novo Horizonte, por 2 a 0. Agora precisa vencer pelo mesmo placar, no Serra Dourada, para reverter a vantagem e chegar à final da competição. Neste caso, não disputaria jogos pela Copa do Brasil. Caso seja eliminado do Goiano, então o Vila terá seus dois jogos marcados contra o Guarani, provavelmente nos dias 12 e 19 de março. O primeiro confronto será em Goiânia. "Mantivemos nossa programação de treinamentos. Estamos pensando no Brasileiro, mas prontos para entrar em campo, a qualquer momento, pela Copa do Brasil", comentou Giba, que completou 41 anos nesta sexta-feira. No final de semana ele promete acompanhar vários jogos do Campeonato Paulista, como parte de suas observações para eventuais reforços.