Guarani não se abala com a derrota O Guarani promete não se abalar com a derrota por 3 a 0 para o São Raimundo, sábado, em Manaus, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. Quem garante é o técnico Luiz Carlos Ferreira, que reconheceu a péssima atuação do time de Campinas, que viu acabar a série de seis jogos invicto. "Ainda faltam sete rodadas e vamos nos recuperar", prometeu o técnico do Guarani, na luta por uma vaga na próxima fase da Série B. Com 19 pontos, a equipe só volta a jogar no sábado, contra o Barbarense, em Campinas.