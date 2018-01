Guarani não terá Rodrigão na estréia Como até agora o Guarani ainda não recebeu a documentação do atacante Rodrigão, o técnico Giba já treina pensando em ter que escalar outro jogador para comandar o ataque. Tanto que já escolheu Creedence como eventual titular para a estréia do time no Paulista, contra o União Barbarense, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O problema é que Rodrigão ainda tem vínculo com o Saint-Ettiene, da França, que o tinha emprestado para o Botafogo-RJ até junho de 2003. Sem condições de pagar os salários e manter o atacante no Rio, a direção do Botafogo aceitou repassá-lo ao Guarani. "A questão, agora, é meramente burocrática", garante o coordenador técnico Jair Squarizzi. Depois de passar dez dias com treinos físicos em Serra Negra, o time se concentra agora nos treinos com bola.