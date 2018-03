Guarani não vai contar com reforços A diretoria do Guarani apresentou nesta segunda-feira o seu nono reforço: o zagueiro Marcelão, que disputou o Campeonato Paulista pelo rebaixado Oeste de Itápolis. Ao mesmo tempo, os dirigentes confirmaram ao técnico Joel Santana que ele não poderá usar nenhum dos reforços diante do Coritiba, quinta-feira, na capital paranaense, na estréia no Campeonato Brasileiro. "Sei sair jogando, tenho bom passe e cobro falta, mas meu ponto forte é o jogo aéreo", resumiu o zagueiro de 23 anos, que pretende ser chamado apenas de Marcelo. Seu padrinho é o pentacampeão Rivaldo que o levou para o Barcelona B. Mas antes de chegar ao Brinco de Ouro passou ainda por Apucarana-PR, Mogi Mirim, Guaratinguetá e, por último, Oeste. O problema é que o jogador passou por uma cirurgia no joelho direito e se recupera da artroscopia. A sua expectativa é de que volte a treinar dentro de duas semanas. Sem entusiasmo, Joel Santana tenta armar o time para a estréia no Brasileirão. Além dos reforços, o técnico perdeu o lateral-esquerdo Patrick e o atacante Viola, ambos com contusões musculares. O volante argentino Loscri também está de fora, porque seu visto de trabalho está vencido. Na lateral-esquerda, ele deve improvisar o zagueiro Thiago. O time vai manter o esquema 3-5-2, com a escalação de três volantes no meio-campo: Roberto, Reinaldo e Sidney. Desta forma, o meia Alexandre seria adiantado para atuar ao lado de Evandro Roncatto. Pela manhã, o time realizou um treino de finalização, ponto falho do time, segundo o treinador, que deve comandar um coletivo final nesta terça-feira cedo.