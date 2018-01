Guarani não vence fora há mais de cem dias Quando entrar em campo para enfrentar a Ponte Preta no sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, o Guarani vai estar completando exatos 112 dias sem vitórias fora de casa. A última vez que voltou para o Brinco de Ouro com três pontos foi justamente contra o seu adversário de Sábado e no próprio Majestoso. No dia 23 de fevereiro deste ano, pelo Campeonato Paulista, o Guarani foi ao Majestoso e deixou o estádio com uma vitória por 3 a 1. O resultado garantiu a sua classificação e levou o rival para disputar o Torneio da Morte do Paulistão, que definiria os dois rebaixados para a Segunda Divisão. Depois da boa vitória sobre a Ponte Preta o time do técnico Pepe entrou em campo mais oito vezes, mas conseguiu apenas três empate e cinco derrotas. Para o atacante Wágner, que marcou o gol da virada e deu o passe para o terceiro, o dérbi é uma partida inesquecível e seu gol naquela partida ficará marcado para sempre em sua memória. Para voltar a vencer fora de casa o técnico Pepe não poderá contar com o volante Emerson e o meia Reinaldo, que está servindo a Seleção Sub-20. Leandro Guerreiro e Esquerdinha devem ser os prováveis substitutos.