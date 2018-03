Guarani negocia com clubes gregos A diretoria do Guarani negocia a venda de dois jogadores para clubes gregos. O destino do zagueiro Gláuber deve ser o Akratitos, enquanto que o meia Luiz Fernando Martinez pode ir para o Olimpyakos. Assim, eles seguiriam o mesmo caminho do zagueiro Edu Dracena, negociado recentemente com o Olimpyakos, por empréstimo de um ano (US$ 500 mil). O caso de Gláuber é o que parece mais perto da definição. A diretoria do Akratitos, clube da primeira divisão da Grécia, disse esperar o jogador no dia 18 de julho para acertar o contrato. No momento, o jovem zagueiro do Guarani está disputando um torneio com a seleção brasileira Sub-21 no Haiti. No caso do meia Luiz Fernando Martinez, o Olimpyakos já fez uma proposta salarial mas o jogador recusou. Agora, o clube grego promete oferecer mais dinheiro para tentar viabilizar o negócio. Diante da saída desses jogadores, a diretoria do Guarani promete contratar mais três ou quatro reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Além de dois defensores, o clube buscaria outro meio-campista. Os dirigentes também já definiram o retorno do zagueiro Sangaletti, que está disputando a Copa dos Campeões pelo Náutico.