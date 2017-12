Guarani negocia contratação de Rico O Guarani negocia a contratação do atacante Rico, do São Paulo, de forma oficial. Nesta quinta-feira à tarde, os dirigentes do time de Campinas conversam com o empresário Luiz Taveira, procurador do atleta, que considerou viável a negociação. "O São Paulo passará por processo de reformulação e, talvez, a saída de Rico seja um bom negócio." O atacante seria emprestado para a temporada de 2004 por valores não mencionados. Taveira também acertou a renovação de contrato de Jonatas e Paulo André, dois jogadores que fazem parte do time de juniores. Por outro lado, a diretoria lamentou o anúncio de que dois ex-jogadores revelados no clube, o meia Dinelson e o atacante Rafael Silva, serão apresentados no Corinthians nesta sexta-feira.