Guarani: novo técnico assume nesta 2ª Hélio dos Anjos deverá ser apresentado nesta segunda-feira às 17 horas, como o novo treinador do Guarani para o Campeonato Brasileiro, no segundo semestre. O treinador estava no Juventude, de Caxias (RS), onde foi vice-campeão do Campeonato Gaúcho, perdendo para o Grêmio. Junto com Hélio dos Anjos, será apresentada a nova comissão técnica, formada pelo preparador físico Luis Carlos Brollo e pelo auxiliar técnico Edmar Vasconcellos, que trabalharam também no Juventude-RS. O preparador de goleiros do Juventude, Ilo Guarany Roxo não vem mais. Brandão, que trabalha nas categorias de base do clube, deve assumir a vaga. Muito provavelmente, também será apresentado o novo gerente de futebol: Túlio Cunha Lima. A comissão técnica chega ao Guarani com a responsabilidade de apagar a má impressão deixada no primeiro semestre, quando o clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Guarani corre atrás de reforços para o segundo semestre. Os nomes mais comentados no clube são os meias Hernani, ex-Ponte Preta e que está na Portuguesa, o experiente Jorginho, que defende o Fluminense-RJ, e o volante Claudecir, do Palmeiras e ex-São Caetano.